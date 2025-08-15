«Русал» отчитался о снижении производства, росте выручки и убытках

«Русал» по итогам первого полугодия 2025 года снизил производство алюминия на 1,7% (по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года) до 1,924 млн тонн. Как сообщается в отчете компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже, при этом продажи алюминия за указанный период выросли на 21,6%, до 2,3 млн тонн. Выручка увеличилась на 32% и составила $7,5 млрд.

Основным рынком сбыта продукции «Русал» в первом полугодии стали страны Азии, где выручка выросла до 53% или $3,98 млрд. В странах СНГ доля выручки зафиксирована в 29% или $2,18 млрд, доля выручки стран Европы снизилась с 22% до 16% или $1,25 млрд. На американский рынок приходится 1% или $44 млн.

Чистый убыток компании за отчетный период по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил $194 млн. В первом полугодии 2024 года «Русал» показывал чистую прибыль в $446 млн.

Влад Никифоров, Иркутск