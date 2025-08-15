Уральца, оскорбившего мальчика за Z-шапку, внесли в перечень террористов

Осужденного в Екатеринбурге 59-летнего Александра Неустроева Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Жителя Талицы (Свердловская область) судили за оскорбление мальчика из-за шапки с символом «Z».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Неустроев (слева)

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Александр Неустроев (слева)

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел 21 апреля 2023 года около подъезда дома №35 по ул. Волгоградской в Екатеринбурге. По версии следствия, Александр Неустроев в грубой и нецензурной форме обругал 11-летнего ребенка за то, что он носит шапку с «Z». В роликах, опубликованных в СМИ, видно, что Александр Неустроев оскорбил ребенка матом, а также назвал его «идиотом» и «придурком». К нему подошел прохожий, заявивший, что школьник «не виноват», что носит шапку с символом поддержки СВО, потому что «так его одели». «Ему лет 15 уже. Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего»,— ответил прохожему Неустроев.

В июне 2024 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Неустроева к трем годам колонии-поселения по п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты и обвинения Александра Неустроева.

Подробнее о деле — в материале «Z попала в шапочный разбор»

Ирина Пичурина