Сегодня исполняется 77 лет спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому

Михаил Швыдкой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов:

— Дорогой Михаил Ефимович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Давно и искренне восхищаюсь многогранностью Ваших талантов — дипломата, журналиста, литературного и театрального критика, автора и ведущего телепрограмм, деятеля культуры (министр, руководитель агентства, председатель ВГТРК и далее по списку). И, конечно, как и многие другие поклонники музыки и театра, испытываю чувства глубокой благодарности к Вам за создание Театра мюзикла, который радует москвичей, гостей столицы, Ваших многочисленных друзей и товарищей. Спасибо за измеряющуюся десятилетиями дружбу, насыщенную интересными встречами и событиями. Желаю долгих лет, наполненных новыми творческими свершениями, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей замечательной семье.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»