Производство пива на Кубани выросло на 20%

Предприятия Краснодарского края произвели 98,5 млн литров пива с января по июнь 2025 года, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число зарегистрированных производителей в регионе увеличилось со 110 до 129. При этом в 2024 году рост производства составил рекордные 58%. Об этом изданию «Ведомости. Юг» сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ),

В соседней Адыгее наблюдается обратная тенденция — за первые шесть месяцев 2025 года выпуск пива сократился на 28%, до 15,8 млн литров, при сохранении количества производителей на уровне 10 предприятий.

Эксперты связывают положительную динамику на Кубани с введением обязательной маркировки продукции. С апреля 2023 года система была поэтапно внедрена для всех видов тары: кегов, стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок. За первый год действия маркировки число легальных производителей в стране увеличилось на 27%, что способствовало вытеснению с рынка недобросовестных игроков.