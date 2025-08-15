МВФ взял ВВП на душу

Россия занимает 71-е место в рейтинге стран и территорий по размеру ВВП на душу населения, следует из обновленных данных Международного валютного фонда (МВФ). Показатель 2025 года составил $14,26 тыс. Десять лет назад место страны в рейтинге МВФ было примерно таким же. Из данных фонда также следует, что РФ впервые уступила лидерство на постсоветском пространстве — ВВП на душу населения в Казахстане немного выше и составляет $14,77 тыс. В Минэкономики РФ “Ъ” заявили, что «международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики», эксперты отметили, что к показателю следует «относиться с осторожностью» — особенно в период валютной волатильности.

МВФ обновил рейтинг стран и территорий по ВВП на душу населения в номинальном выражении. В первую десятку списка (см. таблицу) в 2025 году входят те же государства, что и в 2015-м,— их позиции, впрочем, за десять лет несколько изменились. Неизменным осталось лишь лидерство Люксембурга, где ВВП на душу населения составляет $140,94 тыс. (в 2015-м — $106,71 тыс.). С шестого на второе место в рейтинге поднялась Ирландия ($108,92 тыс.), на третью строчку со второй опустилась Швейцария ($104,9 тыс.).

Рейтинг стран и территорий по ВВП на душу населения в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Страна или территория Место в рейтинге ВВП на душу населения ($ тыс.) Люксембург 1 140,94 Ирландия 2 108,92 Швейцария 3 104,9 Сингапур 4 92,93 Исландия 5 90,28 Норвегия 6 89,69 США 7 89,11 Макао (САР Китая) 8 76,31 Дания 9 74,97 Катар 10 71,65 Германия 19 55,91 Казахстан 68 14,77 Россия 71 14,26 Китай 73 13,69 Среднемировое значение 14,21 Открыть в новом окне Источник: МВФ.

Поясним, ВВП на душу населения (отношение общей стоимости конечных товаров и услуг, произведенных в стране, к средней численности населения) используется для оценки благосостояния граждан и их экономической активности. Аналитики считают показатель репрезентативным для сравнения уровня жизни в разных государствах. Его среднемировое значение, по расчетам МВФ, составляет $14,21 тыс.

Россия оказалась очень близка к этому уровню, но заняла в рейтинге МВФ лишь 71-е место: ВВП на душу населения на 2025 год составляет $14,26 тыс., в прошлом году показатель оценивался в $14,79 тыс., 68-е место (в 2015-м — близкое к нынешнему 72-е).

«Наша оценка для России несколько выше — порядка $15,1 тыс. в 2024 году и $17,2 тыс. в 2025-м»,— отмечает экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко. По его словам, такое увеличение в этом году объясняется в большей степени укреплением национальной валюты, а не существенным ростом экономики. «К данному показателю стоит относиться с осторожностью, особенно в период валютной волатильности»,— добавляет эксперт.

В Минэкономики “Ъ” заявили, что «международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики». «За последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту. В настоящее время в плановом режиме идет разработка нового прогноза, где будут учтены все факторы»,— отметили в ведомстве.

Отметим, в последние годы популярным у властей критерием сравнения российской экономики с другими стал паритет покупательной способности (ППС). При таком расчете ВВП не учитывается курс доллара и его динамика, что позволяет развивающимся странам подниматься в рейтингах все выше (см. “Ъ” от 22 января 2024 года). Россия занимает четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанному по ППС, однако сопоставлять этот показатель в разных странах из-за особенностей его расчета все же не вполне корректно (подробнее см. “Ъ” от 2 апреля 2024 года).

Обновленный рейтинг МВФ между тем свидетельствует о том, что по критерию ВВП на душу населения РФ утратила лидерство на постсоветском пространстве — в Казахстане показатель достиг $14,77 тыс. Росту подушевого ВВП высокими темпами там способствует в том числе оптимизм в отношении роста добычи нефти и динамики активности в ненефтяном секторе, отмечают в Евразийском банке развития (ЕАБР). «Масштабные меры поддержки инвестиционных проектов, объем финансирования которых на 2025 год запланирован на уровне 6% ВВП, с запасом нивелируют отрицательные эффекты внешних шоков»,— сказали “Ъ” в ЕАБР. Рост экономики Казахстана поддерживают стимулирующая бюджетная политика, рост нефтедобычи и государственные инициативы, сосредоточенные на развитии регионов и создании инфраструктуры. В ЕАБР прогнозируют, что реальный рост ВВП Казахстана ускорится до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024-м.

Для Казахстана улучшение позиции в рейтинге, поясним, имеет не только символическое значение. В условиях торговой войны «срединное» положение страны между Востоком и Западом обнаруживает ее транзитный потенциал для роста взаимных поставок США и КНР (см. “Ъ” от 14 и 17 марта). Международное признание экономических успехов Казахстана при этом может повысить его привлекательность, в том числе для расширения инвестиций.

