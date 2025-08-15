КС рассмотрит отказ Сахалина в аренде лесного участка для угольного разреза

Конституционный суд (КС) России зарегистрировал жалобу ООО «Солнцевский угольный разрез» (СУР) на отказ Сахалина согласовать аренду лесного участка. Компании требуются 283,6 га для вспомогательных работ, но земля находится за пределами ее лицензионного горного отвода. С деталями дела ознакомился «Ъ».

В жалобе в КС компания указывает на правовую неопределенность: закон не разделяет процедуры получения земли непосредственно для добычи и для обеспечения разработки месторождения. Это, по мнению СУР, приводит к противоречивой судебной практике в регионах и нарушает принцип равенства перед законом. Кроме того, СУР настаивает, что ст. 39.6 Земельного кодекса и ст. 25.1 закона «О недрах» позволяют арендовать такие «сопутствующие» участки без аукциона, представив лишь проектную документацию.

«Ограничение недропользователей на региональном уровне исключительно формальными границами участков недр сложно признать соответствующим конституционной цели обеспечения гармоничного сочетания природопользования и охраны окружающей среды»,— заявили «Ъ» адвокаты компании Петр Савищев (КА МЗС) и Александр Косс (Центр конституционных исследований). Они рассчитывают, что позиция КС ускорит законодательные изменения.

Как выяснил «Ъ», проблема с «сопутствующими» участками актуальна также для угольной, металлургической и золотодобывающей отраслей. Представители рынка комментариев по этому поводу не дали.

Подробности — в материале «Ъ» «Хозяева своей земли».