Глава ЛНР Пасечник: ВСУ получили приказ усилить атаки на регион

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ усилить обстрелы региона в преддверии саммита России и США на Аляске. По его словам, внимание сосредоточено на применении оперативно-тактических крылатых ракет и ударных беспилотников, а также возможном росте количества диверсионных акций.

«Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.

Глава ЛНР подчеркнул, что обстрелы ведутся не только по приграничным районам, но и по российским городам в тылу. Глава ЛНР призвал жителей республики проявлять осторожность и не игнорировать возможные угрозы. Он также рекомендовал не фотографировать и не публиковать в социальных сетях работу систем ПВО и последствия атак, чтобы избежать угрозы безопасности граждан и сохранности ключевых объектов республики.

