Еще один самолет Ил-96 вылетел из Москвы в Анкоридж

Еще один спецборт Ил-96 «России» вылетел из аэропорта Внуково в город Анкоридж в 16:24 мск, следует из данных сервиса Flightradar. Предположительное время прибытия — 02:59 мск.

До этого Ил-96 вылетел из Внуково в 07:50 мск, он уже приземлился на Аляске. По информации ТАСС, на борту находилась передовая группа, ответственная за подготовку переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников передавал, что в Анкоридж вылетели 52 журналиста российских СМИ.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа в 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В Кремле сообщили, что центральной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине.

