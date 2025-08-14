В Анкоридж из Москвы вылетели 52 журналиста для освещения встречи Путина и Трампа

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников сообщил, что из московского аэропорта «Внуково-2» в Анкоридж вылетели 52 журналиста российских СМИ для работы на запланированной на 15 августа встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Визы в посольстве США в Москве российские журналисты получили менее, чем за сутки. Несколько человек визы не получили. С ними проводились повторные собеседования, но и после них были отрицательные решения.

Перелет займет 9 часов 40 минут. По прибытии журналистов разместят на стадионе «Салли» («Арена Салливан») в Анкоридже. Это многофункциональный спортивный комплекс на 6,2 тыс. зрителей. Домашняя арена хоккейной клуба «Аляска Эйсез». Во время эпидемии коронавируса использовался как ковидный госпиталь.

