АТР отчиталась о рекордных бонусах по итогам турниров категории Masters 1000

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила о рекордном количестве доходов, которые получат участники турниров категории Masters 1000 в рамках программы распределения прибыли по итогам сезона 2024 года. Напомним, что в 2022 году руководство АТР объявило о начале осуществления стратегического плана OneVision, направленного на повышение популярности и прибыльности мужского тенниса. Одним из его ключевых пунктов стало правило, согласно которому при распределении доходов от деятельности АТР между игроками и турнирами применяется формула 50/50.

По итогам прошлогодних турниров категории Masters 1000 между теннисистами в соответствии с их результатами будет распределено $18,3 млн — в 2,7 раза больше, чем в прошлом сезоне. Эта сумма составляет 25% от общего количества призовых, разыгранных на «мастерсах» АТР в прошлом году. По мнению председателя АТР Андреа Гауденци, являвшегося главным идеологом OneVision, нынешние показатели говорят о большом успехе программы.

Общее количество призовых и бонусов, заработанных игроками на турнирах АТР в прошлом году, увеличивается до $261 млн, а с учетом призовых, разыгранных на турнирах Большого шлема,— до $378 млн. Это тоже рекорд, который, как ожидается, будет побит по итогам 2025 года.

Реформы, проведенные в рамках OneVision, привели к существенному росту популярности турниров Masters 1000. Сетки нескольких соревнований были расширены до 96 участников, что привело к увеличению числа игроков, получивших возможность повышать свои доходы. Кроме того, турниры в Мадриде, Риме, Цинциннати, Шанхае и Париже получили новые инвестиции, положительно сказавшиеся на их инфраструктуре.

Евгений Федяков