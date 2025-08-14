В Краснодаре произошло тройное ДТП на улице Ставропольской

В Краснодаре в районе ул. Ставропольская, 143 произошла тройная авария. Движение временно затруднено, сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодар возглавил рейтинг российских городов по количеству ДТП в первом квартале 2025 года, обогнав Москву.

Общий уровень аварийности на российских дорогах снизился на 49% в сравнении с первым кварталом предыдущего года. По данным страховщиков, проанализировавших статистику обращений по ОСАГО, на Кубань приходится 5,4% всех аварий. Следом идут Москва (5,2%), Московская область (3,9%), Новосибирская область (2,8%) и Башкортостан (2,5%).