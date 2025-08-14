В Ростовской области аттестовали около 100 экскурсоводов в 2025 году

В Рстовской области продолжается активная аттестация экскурсоводов. В профессию приходят специалисты из различных отраслей, что свидетельствует о растущей привлекательности этой сферы деятельности. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила генеральный директор ООО ТКФ «Рейна-Тур» Татьяна Нечепаева.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По информации госпожи Нечепаевой, число экскурсоводов увеличивается ежемесячно. С 2025 года изменилось законодательство — теперь можно получить аттестацию только по одному городу, например Ростову, или по всей области. На данный момент в Донском реестре зарегистрировано около 100 аттестованных экскурсоводов. При этом языковых гидов крайне мало, т.к. спрос на их услуги невысок.

На рынке продолжают работать и неаттестованные экскурсоводы. «В ближайшее время появится регулятор, который будет контролировать работу неаттестованных экскурсоводов, чтобы не допускать в эту сферу непрофессионалов»,— подчеркнула директор турфирмы.

Валентина Любашенко