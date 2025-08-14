В Краснодаре утвердили охранный статус здания Мариинского института

В Краснодаре утвердили предмет охраны здания бывшего Мариинского института благородных девиц на основании проведенной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Под защиту государства теперь попадают архитектурная структура здания, художественное оформление фасадов, элементы декора парадного вестибюля и межэтажная лестница.

Этот памятник архитектуры регионального значения был построен в 1906–1909 годах по проекту известного архитектора Александра Косякина. Для своего времени институт являлся образцом технического прогресса — здание имело собственную электростанцию, центральное паровое отопление и механизированную прачечную.

В просторных помещениях института размещались учебные классы, актовый зал, мастерские, столовая и жилые комнаты для воспитанниц. После революции в здании располагались различные военные учебные заведения, а с 1954 года оно стало постоянным домом для Военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко, которое занимает эти исторические стены по сей день.