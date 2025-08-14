Влад Кобяков, Наталья Краснова и матч «Черноморца»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Наталья Краснова

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Блогер Наталья Краснова

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, футбольный матч или устроить вечер танго. А еще можно посмотреть кино и запланировать поход в цирк. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Где послушать музыку

15 августа в 20:00 в гортеатре Новороссийска выступит детский блогер-музыкант Влад Кобяков, который до недавнего времени являлся участником команды А4. В программе интерактивное музыкальное шоу с детьми, где они сами выбирают, что будут делать вместе с артистом — петь, танцевать или делать челленджи на большом экране.

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+)

16 августа в 19:00 в пабе «Пена» выступят рок-группы IMPULSE, Alt Abstraction и «ПАЛ». Готовьтесь к кавер-версиям легендарных хитов, авторским композициям и незабываемой атмосфере живого звука.

Стоимость билета — бесплатно (16+)

17 августа в 19:00 в Tango Solar стартует милонга Viva la vida Tango. Южноамериканские мотивы, свободный дресс-код и вечер в стиле танго — прилагаются.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли и выставки посетить

Все выходные с 10:00 в комплексе стационарных выставок Новороссийского исторического музея-заповедника будет проходить выставка «Моряки — честь и слава Российского флота». Проект затрагивает тему истории Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.

Стоимость билета — от 200 руб. (12+)

17 августа в 19:00 около фонтана на бульваре Черняховского стартует военно-патриотический аудиоспектакль «393 шага». Это часовое пешее погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийска. Спектакль затронет яркие события истории обороны города Новороссийск 1942–1943 годов. Художественный сценарий позволяет участникам путешествия погрузиться в атмосферу тех событий, оказавшись на передовой вместе с героями сражений.

Стоимость билета — от 600 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

Кинотеатры продолжат показ семейного мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при». По сюжету веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения.

Стоимость билета — от 320 руб. (6+)

Еще одна киноновинка — хоррор «Улыбка». Новый «кошмар» от режиссера Джоанны Цианис. По сюжету Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В кинотеатрах Новороссийска также идут показы приключенческой комедии «На деревню дедушке». Режиссер Владислав Богуш решил представить, что случится, если 10-летний городской мальчик, любитель IT, впервые попадет в деревню к своему дедушке. В роли наставника выступил Юрий Стоянов.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Вверх

Чем еще можно заняться

16 августа в 19:30 в гортеатре выступит стендап-комик Наталья Краснова. Это отличная возможность посмеяться над проблемами и ситуациями, в которые с завидной частотой попадает артистка.

Стоимость билета — от 2500 руб. (18+)

17 августа в 19:00 новороссийский «Черноморец» встретится на домашней арене с «Факелом». Спустя четыре тура в ФНЛ у «Черноморца» в активе две ничьи и два поражения, игра может стать первой победой команды в сезоне.

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

16 и 17 августа в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую международную программу «Медведи на буйволах». Хищники будут кататься в манеже верхом на буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки и номера с различными экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

Вверх