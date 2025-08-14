Полиция проверила 152 иностранца в Краснодаре и выявила нарушения

В Краснодаре сотрудники полиции провели проверку иностранных граждан, прибывших из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В ходе мероприятий выявлены нарушения миграционного и трудового законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

По результатам рейда выявлено шесть нарушителей режима пребывания, семь сотрудников без патента и двое человек, работавших с нарушением ограничений, установленных федеральным законом.

По каждому случаю составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в РФ), ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ (нарушение правил трудовой деятельности иностранцев)

Также материалы направлены в отношении работодателей, допустивших нарушения.

Анна Гречко