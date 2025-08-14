Без формальностей

«Ъ — Кубань-Черноморье» собрал друзей и партнеров для неформального общения

Квартирник «Ъ — Кубань-Черноморье» состоялся 7 августа 2025 года в краснодарском творческом центре «Факультет»



«Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» провел квартирник в Краснодаре. Для неформального общения в творческом центре «Факультет» собралось около 100 человек. Партнерами мероприятия выступили офтальмологическая клиника 3Z, холдинг CL Medical Group, ГК «Выбор», компания Simple Group. Генеральный партнер — консалтинговая технологическая компания Axenix.

В творческом центре «Факультет» Краснодара 7 августа прошел квартирник, организованный коллективом «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». Для гостей подготовили угощения, конкурсы и подарки, звучала живая музыка.

Главный редактор «Ъ — Кубань-Черноморье» Наталья Решетняк рассказала о развитии сети изданий. Так, в 2024–2025 годах запущены проекты «Ъ-Сочи», «Ъ-Новороссийск», «Ъ-Кавказ». В холдинг «Ъ — Юг России» также вошел «Ъ-Ростов».

«"Коммерсантъ" — это издание для людей, принимающих решения. Нас читают жители Краснодара и Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, Ставрополя и республик СКФО. Если говорить о "Ъ-Кубань", то в 2025 году у нас ежемесячно более 1 млн уникальных читателей, более 2 млн просмотров сайта и 1-е место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона по версии "Медиалогия"»,— рассказала Наталья Решетняк.

Она добавила, что в июле «Ъ-Кубань» запустил новую рубрику «Review. Кубань: тренды и кейсы для бизнеса», которая станет площадкой для объективного анализа важнейших событий, трендов экономики и бизнеса с участием глав компаний юга России и других ведущих экспертов из разных сфер деятельности.

«Когда бизнес и авторитетное деловое издание объединяют усилия, возникает продуктивное сотрудничество. "Коммерсантъ" дает возможность видеть полную картину рынка и понимать ее через призму опыта ключевых игроков. Для Axenix это не просто партнерство, а способ быть в центре деловой повестки и находить новые точки роста вместе с ведущими компаниями региона», — сказала региональный директор Axenix Виктория Супрунова.

Гости мероприятия делились своими мыслями, что ждут от издания, как видят перспективы сотрудничества и какие проблемы волнуют кубанских предпринимателей. Поводом для дискуссии стало выступление главы группы медицинской компании CL Феликса Гамзаева. Эксперт рассказал, почему люди хотят зарабатывать миллионы, есть ли формула создания креативной идеи, а также поделился своими секретами запуска и развития успешного бизнеса.

Вели мероприятие коммерческий директор региональной редакции «Коммерсанть — Юг России» Анастасия Писарева и руководитель отдела мероприятий «Ъ — Кубань-Черноморье» Эллина Горобец. Гости приняли участие в квизе, созданном журналистами и креативщиками издания при поддержке ЭВМ-сервиса и СММ-агентства Юлии Шориной.

Дартс, квиз, лотерея, много музыки и общения… «Это больше, чем просто мероприятие, — это событие! Событие, где каждый участник открыл для себя что-то новое. Вы собрали людей, которые ценны тем, что несут смыслы,— предпринимателей с большой буквы. Это не про бизнес как зарабатывание денег, а про бизнес как идею, которая заставляет жить!» — поделилась своим впечатлением глава мебельного салона «Полезный объем» Алла Макаренко.

