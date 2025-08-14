Вылетевший из Внуково спецборт Ил-96 приземлился на Аляске

Спецборт Ил-96 «России» приземлился в Анкоридже, следует из данных сервиса Flightradar. Самолет вылетел из Внуково в 7:50 мск.

По информации ТАСС, на борту находилась передовая группа, ответственная за подготовку переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников передавал, что в Анкоридж вылетели 52 журналиста российских СМИ.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа в 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, сообщал Кремль.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».