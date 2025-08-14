В Белгородской области в результате атак ВСУ погиб человек, ранены трое

В приграничном селе Пристень Валуйского округа Белгородской области украинские дроны атаковали два легковых автомобиля. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате ударов на месте погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Еще один человек пострадал из-за атаки дрона по автомобилю в районе села Болдыревка Белгородского района.

Двум раненых в Валуйском округе с минно-взрывными травмами и ранениями рук оказали помощь в местной больнице. После этого их отпустили на амбулаторное лечение. Пострадавшего в Белгородском районе госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой в больницу Белгорода.

Ранее сегодня в Белгороде из-за массированного налета беспилотников пострадали три человека. Накануне в регионе из-за атак вооруженных сил Украины пострадали 13 человек.

Сергей Толмачев, Воронеж