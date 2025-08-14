В Краснодаре пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности

В Краснодаре огнеборцы ликвидируют природный пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба МЧС Краснодарского края

Возгорание сухой травы произошло в СНТ «Электрон». Отмечается, что угрозы распространения огня для садоводства нет. На месте работают четыре единицы техники и восемь человек.

Ранее в МЧС Краснодарского края сообщали, что в 28 муниципальных образованиях региона действует четвертый класс пожарной опасности. На четырех муниципальных территориях ввели пятый класс. За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 42 возгорания и последствия 18 ДТП.

Алина Зорина