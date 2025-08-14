Трассу Черниговское — Дагомыс за 2 млрд рублей достроят к 2030 году

В Краснодарском крае направят более 2 млрд руб. на строительство третьей очереди автомобильной дороги от села Черниговское до поселка Дагомыс в Апшеронском районе. Работы планируют завершить к 18 сентября 2030 года, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Финансирование проекта обеспечат из краевого бюджета. Контракт заключен 11 августа 2025 года между министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и ООО «Стройюгрегион.

По данным СПАРК, ООО «Стройюгрегион» зарегистрировано в 2010 году в Новороссийске. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Управляющий — Андрей Беликов, а бенефициар — Александр Карпенко. Чистая прибыль организации в 2024 году составила 4,2 млрд руб.

Проект предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с разделением на пять этапов: первый запланирован на январь—октябрь 2026 года, последний — на апрель—сентябрь 2030 года. Первая очередь строительства дороги стартовала еще в 2019 году, однако сроки завершения были сдвинуты.

Общая протяженность участка составляет более 12 км.

Анна Гречко