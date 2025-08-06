УФАС возбудило дело в отношении петербургской компании из-за чужого масла

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении ООО «Новапак». Причиной стала продажа сливочного масла чужого бренда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УФАС получили заявление от ОАО «Савушкин продукт». Компания заметила, что ООО «Новапак» продает масло «Брест-Литовск». В то время как торговая марка принадлежит производителю-заявителю.

«Савушкин продукт» не давал ответчику согласия на использование «спорной упаковки», создающей впечатление о том, что посетитель магазина приобретает масло, произведенное заявителем. В отношении «Новапака» возбуждено дело по статье 14.6 Закона о защите конкуренции. Специалисты проверят, чем обусловлен выбор этой этикетки. При подтверждении вины компании могут выписать штраф.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Транс-Эко».

Татьяна Титаева