Движение в центре Белгорода восстановлено после атаки БПЛА

Движение на центральны улицах Белгорода восстановили после атаки БПЛА на здание правительства. Общественный транспорт ходит по маршрутам в штатном режиме, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

Сегодня из-за ударов беспилотников ВСУ по зданию правительства в центре Белгорода был перекрыт участок проспекта Славы. Корреспондент «Ъ» сообщал, что военнослужащие также оцепили Соборную площадь перед зданием правительства, патрули ГИБДД перекрыли автомобильное движение на прилегающих улицах.

Главное следственное управление СКР начало расследование уголовных дел, возбужденных после ударов украинских БПЛА по Белгороду и Ростову-на-Дону. Ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.