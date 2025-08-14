Центр Белгорода перекрыт военнослужащими и патрулями ГИБДД

Соборная площадь Белгорода в настоящий момент перекрыта военнослужащими, передает корреспондент «Ъ». Журналиста не пропустили ближе к зданию областного правительства, которое сегодня было в очередной раз атаковано беспилотником.

Пешеходов не пропускают на площадь, автомобильное движение на прилегающих улицах перекрыто патрулями ГИБДД.

Ранее «Ъ» передавал, что город во второй раз за день атаковали БПЛА. СМИ сообщали о «звуках взрывов и стрельбы». Сейчас в городе тихо, атака отбита, передает корреспондент «Ъ».

Утром беспилотники атаковали здание областного правительства и легковой автомобиль. Момент удара по машине попал на видео. Пострадали три человека.

Подробнее об обстановке в Белгороде — в материале «Ъ» «Налеты на переговоры».

Сергей Калашников, Белгород