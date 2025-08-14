В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов до 3 сентября

Минприроды Ростовской области продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Запрет распространяется и на въезд транспортных средств на территорию лесных участков. Исключение — машины лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей и аварийно-спасательных формирований.

«Контроль пожарной опасности в лесах ведется на всей площади гослесфонда региона — более 360 тысяч гектаров. В ведомстве напоминают, что в 90% случаев виновником ландшафтных и лесных пожаров становится человек»,— приводятся в сообщении слова главы минприроды Михаила Фишкина.

Мария Хоперская