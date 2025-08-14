В Краснодаре продолжается активный прием заявок на бизнес-премию «Лучший городской бизнес»

Осталось 36 дней

Фото: ООО «ЮМБ»

До 12 сентября краснодарские предприниматели могут подать заявки на участие во II премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025», учрежденной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке мэра города Евгения Наумова.

В конкурсе могут участвовать местные бизнесмены, чья деятельность направлена на повышение качества жизни в краевом центре и его развитие. Также к участию приглашаются авторы коммерческих проектов и стартапов, ориентированных на заботу о клиентах и внимание к потребностям городского сообщества.

В 2025 году премия включает две категории: «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» и «Будущее города. Лучший стартап Краснодара». В первой номинации могут участвовать коммерческие организации любого размера — от малого до крупного. Во второй категории заявки принимаются от физических лиц и компаний, разрабатывающих новые коммерческие проекты на территории Краснодара.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте премии и ответить на ряд вопросов. Участникам предстоит подробно описать пользу своего проекта для города и его жителей, объяснить его уникальность и поделиться планами развития.

Все заявки оценит экспертная комиссия и лично глава Краснодара по десятибалльной системе. Торжественная церемония награждения пройдет 30 сентября в отеле Hampton by Hilton.

Победители получат рекламную кампанию, упоминание в издании «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» и право использовать логотип «Лучший городской бизнес» в маркетинговых целях.

Партнерами бизнес-премии в 2025 году стали инвестиционная компания «Цифра брокер» и экосистема для бизнеса «Контур».

Подать заявку и ознакомиться с положением о премии можно здесь

ООО «ЮМБ»