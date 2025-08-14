КНР и Монголия могут обсудить с Россией строительство «Силы Сибири 2»

Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан и посол КНР в Улан-Баторе Шэнь Миньцзюань обсудили возможность проведения трехсторонней встречи с Россией по проекту газопровода «Сила Сибири 2». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на монгольские СМИ.

«Шэнь Миньцзюань выразила согласие с целесообразностью личной встречи представителей трех стран, ответственных за проект газопровода, для его обсуждения»,— цитирует агентство одно из монгольских изданий.

Через территорию Китая должно пройти продолжение «Силы Сибири 2» — газопровод «Союз Восток», который свяжет месторождения Западной Сибири с северо-западным районом Китая. Его протяженность должна составить 950 км, планируемый объем поставок — до 50 млрд куб. м газа в год. В 2021 году «Газпром», отвечающий за проект с российской стороны, заявлял, что мощность газопровода в 1,3 раза превысит показатели оригинальной «Силы Сибири».

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что тема «Силы Сибири 2» поднималась на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам господина Новака, лидеры стран дали поручения ответственным за строительство компаниям ускорить утверждение экономических условий проекта. С китайской стороны в проект вовлечена компания CNPC. Все строительные вопросы были согласованы в декабре 2023 года.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Диверсификация потоков».