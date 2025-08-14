В работе маршрута №40 в Ростове выявлен ряд нарушений

В Ростове-на-Дону в работе маршрута №40 выявили ряд нарушений. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр транспорта региона Алена Беликова.

Автоинформатор в автобусе не работал: отсутствовало звуковое и визуальное информирование об остановках и маршруте. Из-за проблем с геолокацией положение автобуса отображалось неверно. Снаружи автобус обклеили рекламой. На поручнях сломалась кнопка «Стоп» и торчали оголенные провода.

Кроме того, у остановки водитель не заехал в остановочный карман (примерно на 2,5 метра).

Обо всех нарушениях информация поступит в администрацию города.

Мария Хоперская