Фонари, саундтреки и игры

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить концерт с оркестром при свечах, побывать на фестивале фонарей или принять участие в казачьих играх. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выступает певица Ева Польна

Где послушать музыку

15 августа в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» состоится концерт «Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах». В исполнении струнного оркестра прозвучат произведения немецкого композитора, известного как автор музыки к голливудским блокбастерам и компьютерным играм.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (16+).

16 августа в 19:30 в пространстве Roof Live выступит Ева Польна. Известная артистка исполнит свои лучшие и новые песни.

Стоимость билетов — от 4300 руб. (16+).

17 августа в 20:00 в клубе «Эссе» джазовую программу представит трио Ольги Барановой. Она — пианистка, композитор, лауреат конкурсов «Рояль в джазе», «Мир джаза», «Гнесин джаз», Lanote Jazz. 25 лет пишет свою музыку. Вместе с Ольгой Барановой выступят музыканты Антон Глухов и Алексей Мудраков.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+).

Какие спектакли посетить

16 августа в 21:00 на сцене театра «Линии» постановка «Скрипка Рошильда». Собственная театральная версия классического произведения Антона Чехова, который обнажает болевые точки, устанавливая торжество жизни.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

17 августа в 12:00 в театре «Линии» представят спектакль для детей «Мы были маленькие». Это история о том, как можно взглянуть на привычные вещи с новой стороны, пробудить воображение и найти вдохновение в каждом моменте.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (6+)

17 августа в 21:00 в театре «Линии» – драма «Морфий». Герои заперты в пространстве, внутри которого возникают темы падения гения, соблазна, слабости человека перед чем-то вышним.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы приключенческой комедии «Плагиатор». Егор – бэк-певец караоке находит в собственном шкафу портал в 1991 год. У Егора рождается «гениальный план», который обеспечит певцу «идеальное будущее». Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к все более неожиданным результатам.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Для любителей мелодрам — картина «Материалистка». Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Но соединяя сердца, она сама остается «убежденной холостячкой». И тут за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Для юных зрителей — фильм «Не одна дома». Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, ее душа жаждет приключений. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, Маши меняются местами.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

15, 16 и 17 августа с 10:00 в Парке культуры и отдыха им. Октябрьской Революции — «Фестиваль волшебных огней». В экспозиции представлены световые инсталляции, созданные по мотивам русских и мировых сказок.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+).

15, 16 и 17 августа с 10:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств будет проходить выставка «Лето. Цвет красный». Около 40 произведений донских художников второй половины ХХ – начала ХХI веков.

Стоимость билетов — 300 руб. (12+).

17 августа в 17:00 в этнопарке «Кумжа» состоится интерактивно-познавательная игра «Воспитание казачьего духа». Это фрагмент экскурсии в игровой форме с элементами эстафеты. Участники могут узнать о том, как формировался характер и выносливость казака, как воспитывались хранительницы семейного очага.

Стоимость участия — 300 руб. (12+).

