Лихачев: ВСУ целенаправленно атакуют ЗАЭС перед переговорами Путина и Трампа

Украинские военнослужащие целенаправленно обстреливают транспортную и энергетическую инфраструктуру Запорожской АЭС. Как заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят «расшатать ситуацию» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа на Аляске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Причина понятна — это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара»,— сказал господин Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

13 августа в пресс-службе «Росатома» сообщали о ежедневных обстрелах Энергодара и промзоны ЗАЭС. За день до этого рядом со станцией из-за атак ВСУ начался пожар. Руководство ЗАЭС уведомило Международное агентство по атомной энергии об обстреле со стороны ВСУ вблизи объекта.

Переговоры лидеров России и США пройдут 15 августа на Аляске, в городе Анкоридж. Стороны называли главной темой встречи урегулирование конфликта на Украине. 13 августа европейские союзники Украины провели серию переговоров, призванных согласовать позицию Запада по украинскому кризису накануне саммита США и России.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».