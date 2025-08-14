Лихачев: ВСУ целенаправленно атакуют ЗАЭС перед переговорами Путина и Трампа
Украинские военнослужащие целенаправленно обстреливают транспортную и энергетическую инфраструктуру Запорожской АЭС. Как заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят «расшатать ситуацию» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа на Аляске.
Алексей Лихачев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Причина понятна — это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара»,— сказал господин Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».
13 августа в пресс-службе «Росатома» сообщали о ежедневных обстрелах Энергодара и промзоны ЗАЭС. За день до этого рядом со станцией из-за атак ВСУ начался пожар. Руководство ЗАЭС уведомило Международное агентство по атомной энергии об обстреле со стороны ВСУ вблизи объекта.
Переговоры лидеров России и США пройдут 15 августа на Аляске, в городе Анкоридж. Стороны называли главной темой встречи урегулирование конфликта на Украине. 13 августа европейские союзники Украины провели серию переговоров, призванных согласовать позицию Запада по украинскому кризису накануне саммита США и России.
