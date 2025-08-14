В Ростовской области растет спрос на врачей

В Ростовской области зафиксировали увеличение спроса на специалистов-медиков. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru.

Максимальный спрос отметили в Краснодарском крае — 6 тыс. вакансий. На втором месте Ростовская область и 2,7 тыс. предложений. В Волгоградской области зафиксировали 1,2 тыс., а в Ставропольском крае — 1,1 тыс. вакансий.

Вместе с тем, в Краснодарском крае ожидаемая зарплата врачей составляет 100 тыс. руб., предлагаемая — 81,7 тыс. руб., на Ставрополье — 80,1 тыс. руб. и 69,6 тыс. руб. соответственно. В Ростовской области ожидаемая 80 тыс. руб., предлагаемая — 75,8 тыс. руб.

Мария Хоперская