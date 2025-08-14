Власти региона запретили застройку левобережной рощи в Ростове

Совет по градостроительству Ростовской области отказал в выдаче разрешения на реализацию проекта масштабной жилищной застройки на месте рощи в левобережной части Ростова-на-Дону. Ранее проект был предложен компанией «Дон Сити». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Причиной для тщательного изучения проекта стали многочисленные обращения и жалобы горожан. По итогам анализа всех последствий такой застройки специальная комиссия пришла к выводу, что вырубать рощу нельзя.

Однако градсовет одобрил другой проект — создание единой рекреационной зоны на прилегающей к роще территории общей площадью 67,3 га вдоль реки Дон. Там обустроят парковое пространство, сохранят озеленение и высадят новые деревья и кустарники, а также благоустроят зону отдыха для горожан.

Мария Хоперская