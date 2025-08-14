В Белгородской области при налете беспилотников пострадала женщина

В поселке Разумное в Белгородской области беспилотник ударил по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадала женщина, с баротравмой ее увезли в больницу.

Сегодня дважды был атакован Белгород. Были повреждены автомобили и жилые дома. В одной из многоэтажек загорелся балкон — пожар потушили. Кроме того, ВСУ нанесли удар по зданию правительства области, отметил губернатор. Корреспондент «Ъ» передает, что Соборная площадь областной столицы, на которой расположено здание правительства, перекрыта военнослужащими.

Информация о последствиях уточняется, написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Сейчас, по информации «Ъ», атака прекратилась.