В Белгородской области при налете беспилотников пострадала женщина

В поселке Разумное в Белгородской области беспилотник ударил по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадала женщина, с баротравмой ее увезли в больницу.

Сегодня дважды был атакован Белгород. Были повреждены автомобили и жилые дома. В одной из многоэтажек загорелся балкон — пожар потушили. Кроме того, ВСУ нанесли удар по зданию правительства области, отметил губернатор. Корреспондент «Ъ» передает, что Соборная площадь областной столицы, на которой расположено здание правительства, перекрыта военнослужащими.

Атаки БПЛА на Ростов, Белгород и Кубань. Что известно о прилетах 14 августа

Информация о последствиях уточняется, написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Сейчас, по информации «Ъ», атака прекратилась.

