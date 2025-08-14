Macan, Диана Арбенина с «Ночными снайперами» и волшебные кошки

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерты или сходить на премьеру комедии. Кроме того, можно посетить с детьми театр или шоу «Волшебные кошки Куклачёва». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Диана Арбенина

Где послушать музыку

15 августа в 20:00 в Red Arena выступит рэпер Macan (Андрей Косолапов). На предстоящем концерте прозвучат хиты: Asphalt 8, I am, «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и другие.

Стоимость билета — от 6000 руб. (12+)

16 августа в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» выступят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия Nautilus Pompilius. «Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

17 августа в 19:00 в Зимнем театре состоятся концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора, который выступит с концертной программой «С чего начинается Родина». «В концерте по традиции представлены солисты коллектива, будут и премьеры, а еще, обязательно будут слезы...»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

17 августа в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» выступит одна из главных групп русского рока последних тридцати лет — «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Прозвучат хит: «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж» — а также песни с альбома Bloody Mary, который вышел весной этого года.

Стоимость билета — от 4500 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

16 августа в 18:00 в камерном театре «Черный кот» пройдет спектакль «Карлик Нос». «Послушайте, дети… Это моя история — история мальчика по имени Якоб. Когда-то я жил в шумном городе, помогал маме на рынке и мечтал стать поваром. Но однажды все изменилось…». Так начинается волшебная сказка «Карлик Нос» — история о том, как случайная встреча с колдуньей превращает обычного мальчика в карлика с длинным носом.

Стоимость билета — от 500 руб. (0+)

17 августа в 16:00 в камерном театре «Черный кот» покажут спектакль «История одного ворчуна». «Интерактивный спектакль “История одного ворчуна” — волшебная история о том, как доброта меняет мир»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 500 руб. (0+)

Что смотреть в кино

15, 16 и 17 августа в «Кино Море Молл» и «Комсомольце» покажут киноновинку — комедию «Укради мою мечту». «Полина всегда была скептиком. Когда друзья приглашают ее к бабушке-экстрасенсу, она устраивает там свой сеанс разоблачения. В итоге девушка получает магическое пророчество, из-за которого у нее наступает череда неудач. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, а заодно обрести новую любовь, Полине придется рискнуть всем, что у нее осталось, и победить высшие силы»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 400 руб. (16+)

Куда сходить еще

15 и 16 августа на разных площадках (Зимний театр, концертный зал санатория «Южное взморье») пройдет шоу «Волшебные кошки Куклачёва».

Стоимость билета — от 1200 руб. (6+)

