Хамзат Чимаев дождался главного

В ночь на воскресенье, 17 августа, в Чикаго состоится турнир UFC 319, главным событием которого станет бой между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси за титул чемпиона промоушена в среднем весе (до 84 кг). Для уроженца России Чимаева это первая попытка взять пояс, который, по распространенному мнению, вообще-то должен был достаться ему уже давно, но этому все время что-то мешало. По мнению многих специалистов, фаворитом в грядущем противостоянии является Чимаев. Впрочем, к таким прогнозам следует относиться осторожно: южноафриканец, для которого это будет уже третья защита чемпионского звания, уже не раз доказывал, что при всей своей кажущейся корявости он является крайне опасным противником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одержав в октябре прошлого года убедительную победу над Робертом Уиттакером, Хамзат Чимаев получил, наконец, возможность провести поединок за титул чемпиона UFC

Номерной турнир крупнейшего промоушена смешанных единоборств (MMA) UFC 319, который состоится в Чикаго в ночь на 17 августа, для российских болельщиков интересен в первую очередь боем за титул в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси. Формально Чимаев представляет ОАЭ, но у поклонников смешанных единоборств он ассоциируется прежде всего с Россией и Чеченской Республикой, в которой родился.

Для Чимаева это будет первое выступление в чемпионском матче, хотя еще с 2020 года эксперты говорили о том, что он достоин такого шанса.

Но с титульным боем у Хамзата Чимаева в основном из-за не вовремя случавшихся болезней и травм никак не складывалось. У россиянина безупречный «рекорд» из 14 побед в ММА, восемь из которых он одержал после того, как подписал контракт с UFC. Последняя из них датируется октябрем прошлого года, когда российский боец эффектным болевым приемом вынудил капитулировать опытнейшего австралийца Роберта Уиттакера в первом же раунде, так и не позволив противнику хотя бы раз нанести удар в стойке.

У Дрикуса дю Плесси такого безупречного рекорда нет: в 25 проведенных в MMA поединках дважды он уходил с октагона побежденным. Правда, было это давно: последнее поражение южноафриканец потерпел еще 2018 году, за два года до того, как перебрался в UFC. А вот в самом престижном промоушене он пока не проигрывал — на данный момент в его активе серия из девяти побед. Титул он взял в начале 2024 года. Взял, впрочем, не слишком убедительно, победив раздельным решением судей американца Шона Стрикленда (многие специализированные ресурсы тогда выражали сомнения в справедливости судейских решений). Но затем последовали более чем убедительная защита пояса в бою со знаменитым Исраэлем Адесаньей (новозеландца дю Плесси обыграл удушением), и победа в матче-реванше против Стрикленда, на этот раз единогласным решением судей.

Что интересно, всякий раз находилось немало специалистов, считавших, что вот сейчас-то дю Плесси точно не вытянет и будет бит. Он действительно производит впечатление, как выразился боец UFC Майкл Пейдж, расхлябанного бойца. Пейдж даже считает, что его стиль больше соответствует уровню не профи, а продвинутого любителя. «Но он все время побеждает! Я раньше постоянно ставил против него и все время проигрывал»,— отметил Пейдж, добавивший, что южноафриканец много бьет и изматывает соперников, но сам при этом устает куда меньше противника.

Тем не менее большинство специалистов склоняется к мнению, что против Чимаева козыри дю Плесси не сработают.

Эксперт ESPN Иан Паркер, к примеру, заявил, что он не верит в то, что дю Плесси сумеет что-то противопоставить борцовским навыкам Чимаева (к слову, тренер дю Плесси Морн Виссер в эфире передачи UFC 319 Countdown отметил, что его подопечный вовсе не собирается избегать борьбы внизу, а, напротив, сам же намерен ее Чимаеву навязать). Господин Паркер также сказал, что не воспринимает всерьез утверждения о том, что у Чимаева может просто не хватить выносливости в противостоянии с заводным соперником. «Думаю, Чимаев многих удивит — и своими ударами, и борьбой. Дю Плесси еще никогда не приходилось пересекаться с бойцом, который так хорош в обоих компонентах»,— заявил Паркер. Примечательно, что Чимаев и дю Плесси уже успели пересечься — в фойе отеля, в котором оба живут. Мило пообщались. «Он сказал, что рад тому, что я здоров и готов. Я ответил тем же. К чему излишняя враждебность. Но в октагоне я его уничтожу»,— заявил южноафриканец.

О том, что Чимаеву может не хватить выносливости, действительно много говорят. Знаменитый Хабиб Нурмагомедов, к примеру, считает, что Чимаеву нужно рационально распределить силы по дистанции, иначе есть риск того, что дю Плесси затянет бой в поздние раунды и там получит преимущество. Впрочем, сам Чимаев происходящее перед боем воспринимает удивительно спокойно. В интервью известному в прошлом бойцу Дэниелу Кормье Чимаев почти на все вопросы фактически отвечал одной фразой: «Не знаю, брат. Просто выйду на бой, увидим». Разве что на вопрос о том, что будет значить его победа для Чеченской Республики, Хамзат Чимаев заявил, что если завоюет пояс, то повезет его на родину и подарит кому-нибудь.

