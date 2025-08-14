Суд не стал менять сумму иска мэрии Анапы по делу о затопленных танкерах

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Анапы в увеличении исковых требований с 545,9 млн руб. до 647,4 млн руб. по делу о затопленных танкерах, сообщает РИА Новости.

В иске к владельцам и фрахтователям танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» (ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг») мэрия изначально требовала 545,9 млн руб. на компенсацию расходов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Позже городские власти попытались увеличить сумму до 647,4 млн руб., но суд оставил прежний размер исковых требований.

Судья пояснила, что предыдущее уточнение иска было сделано в целях процессуальной экономии, а новое ходатайство фактически содержит дополнительные требования, основанные на новых договорах с подрядчиками, это не изменение ранее заявленных требований, а заявление новых.

Кроме того, суд частично удовлетворил ходатайство ответчиков и привлек страховую компанию «ВСК» в качестве третьего лица. Также было отклонено ходатайство ЗАО «Волгатранснефть» о приостановлении производства по делу. Позицию мэрии о необоснованности приостановления поддержали представители Генпрокуратуры РФ и ООО «Агентство «Ртутная безопасность».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» 50 млрд рублей за нанесенный экологический ущерб и 10 млн рублей госпошлины. Решение вынесено по иску Росприроднадзора после крушения судна у Керченского пролива в декабре 2024 года.