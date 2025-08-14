ПВР для жителей пострадавших при атаке БПЛА домов в Ростове открыли в лицее №50

В Лицее №50 Ростова-на-Дону организован пункт временного размещения для жителей пострадавших во время атаки БПЛА многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Октябрьского района города Бебури Месхи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы принимаем все необходимые меры по поддержке, также после проведения следственных действий будет произведена комиссия по подсчету ущерба соответствующими службами»,— говорится в сообщении главы района.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что рядом с поврежденными БПЛА многоквартирными домами на ул. Тельмана и ул. Лермонтовской в Ростове-на-Дону эвакуировали частный детский центр.

По предварительной оценке во время атаки беспилотников в донской столице повреждения получили 10 многоквартирных домов, пострадали 13 человек.

Наталья Белоштейн