Американская GoPro отказалась от товарного знака MAX

Американская компания GoPro оформила самоотказ от словесного товарного знака MAX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.

Знак «на компьютерное программное обеспечение для фото и видео контента» действовал с 2020 года, его действие было рассчитано до 15 октября 2029 года. Заявление GoPro от отказе оформили 15 июля 2025 года. Роспатент прекратил его правовую охрану 13 августа.

Прекращение правовой охраны товарного знака — это прекращение исключительного права на него, поясняет ТАСС.

Российский мессенджер Max, разработанный VK, запустили в бета-версии в марте. К концу июня число пользователей платформы достигло 1 млн человек. Владимир Путин распорядился внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. VK планирует запуск мессенджера Max на начало осени.

