Три человека погибли при высотных работах на ТЭЦ-2 во Владивостоке

На производстве Владивостокской ТЭЦ-2 погибли три человека, еще двое пострадали, сообщил региональный СКР. Ранее в прокуратуре региона поясняли, что мужчины сорвались вниз при проведении высотных работ.

СКР возбудил по факту случившегося дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). На месте также работает прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

Владивостокская ТЭЦ-2 — крупнейшая электростанция Владивостока, играющая основную роль в обеспечении электро- и теплоснабжения города. Входит в состав ПАО «РусГидро».

Полина Мотызлевская