Несколько человек сорвались вниз при высотных работах на ТЭЦ-2 во Владивостоке

На производстве Владивостокской ТЭЦ-2 несколько работников сорвались вниз при проведении высотных работ, сообщила региональная прокуратура.

В пресс-службе надзорного ведомства не уточнили, есть ли погибшие среди работников. На место с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. В дальнейшем прокуратура проверит исполнение работодателями закона в сфере охраны труда и соблюдение техники безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Владивостокская ТЭЦ-2 — крупнейшая электростанция Владивостока, играющая основную роль в обеспечении электро- и теплоснабжения города. Входит в состав ПАО «РусГидро».

Полина Мотызлевская