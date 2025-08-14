После атаки БПЛА в Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Спустя 30 минут после публикации сообщения чиновник объявил в своем Telegram-канале об отбое тревоги.

Утром при атаке БПЛА в Белгороде пострадали три человека. Также было атаковано здание регионального правительства. В городе временно перевели госучреждения на дистант. Развлекательные учреждения также приостанавливают работу.