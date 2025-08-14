Суд оставил без изменений сумму иска мэрии Анапы за устранение разлива мазута

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство администрации Анапы об увеличении исковых требований на 101 млн руб. в части взыскания расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в декабре 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Изначальный объем требований администрации Анапы составлял 211 млн руб. Эта сумма была оплачена на тот момент муниципалитетом по контрактам для ликвидации последствий ЧС. Позже объем требований увеличился до 545,93 млн руб.

В августе 2025 года мэрия Анапы заявила новое ходатайство об увеличении суммы почти на 20%, до 647,43 млн руб. Ответчиками по делу выступают ЗАО «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть-239», ООО «Каматрансойл» — владелец танкера «Волгонефть-212» и фрахтователь судна ООО «Кама Шиппинг».

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлекли страховую компанию «ВСК». Она является страховщиком одного из танкеров. В связи с этим суд продолжит предварительное судебное заседание 10 сентября этого года.

Алина Зорина