В Краснодаре продавца стройматериалов ООО «Арктос-СТК» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Арктос-СТК». В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев (до 16 января 2026 года). Конкурсным управляющим банкрота утвержден Игорь Дьяков. Реестр требований кредиторов компании подлежит закрытию 23 октября 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Коммерсантъ».

Согласно документам суда, с заявлением о признании ООО «Арктос-СТК» несостоятельным в краевой арбитраж обратилось ИФНС России №5 по Краснодару. В обосновании своих требований уполномоченный орган указал, что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере 7,7 млн руб.

«Поскольку доказательств погашения задолженности должник в материалы дела не представил, арбитражный суд полагает, что требования ИФНС России №5 по Краснодару в указанном размере надлежит включить в реестр требований кредиторов должника, из них в размере 1,2 млн руб. во вторую очередь реестра требований кредиторов и в третью очередь в размере 5,8 млн руб. основной задолженности и отдельно в размере 674,3 тыс. руб. пени и штрафов»,— говорится в судебном решении. Процедура наблюдения была введена в отношении общества в ноябре 2024 года. Согласно сайту «Электронное правосудие», кредиторами по делу о банкротстве ООО «Арктос-СТК» проходят ИФНС №5 по Краснодару, ООО «Интеко», СРО АУ «Эгида», ИФНС №5 по Краснодарскому краю, ООО «Энергия» и ООО «СпецСтройФундамент».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арктос-СТК» зарегистрировано в Краснодаре по улице Старокубанской в 2014 году. Основной вид деятельности общества — оптовая торговля строительными материалами. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Бенефициар и руководитель компании — Ирина Макеева.

В 2018 году выручка ООО «Арктос-СТК» достигала 333,1 млн руб., а чистая прибыль — 6,8 млн руб. По итогам 2022 года (последние опубликованная данные) выручка компании снизилась до 17,1 млн руб., а убыток составил почти 8 млн руб.

Дмитрий Михеенко