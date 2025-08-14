В России снизилось число зафиксированных случаев «пьяной езды»

За первое полугодие в России зафиксировано снижение случаев вождения в нетрезвом виде (ст. 12.8 кодекса КоАП РФ) — на 2,7%, а также отказов от освидетельствования (ст.12.26 КоАП РФ) — на 1,9%. Это следует из данных МВД России, предоставленных «Ъ».

Данные по другим составам 12-й, «дорожной» главы КоАП в МВД «Ъ» не предоставили.

Всего за январь–июнь 2025 года, по сведениям министерства, возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число нарушений ПДД сократилось в России впервые за 15 лет.

Опрошенные «Ъ» эксперты разошлись во мнениях относительно причин снижения показателей. Региональный оператор систем фиксации «Урбантех» заявил о росте дисциплинированности автомобилистов из-за повышения размеров штрафов. А в Национальном автомобильном союзе высказали мысль, что существенный вклад в положительную статистику внесло плачевное состояние многих дорожных камер.

