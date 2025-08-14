Суд отклонил просьбу следствия о заочном аресте иноагента Бориса Акунина

Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили; объявлен иноагентом в РФ) по делу о нарушении обязанностей иноагентов. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Акунин (второй слева; признан в РФ иноагентом)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Борис Акунин (второй слева; признан в РФ иноагентом)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Суд вернул материалы дела в следственный орган, выступавший с ходатайством об аресте.

14 июля 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Бориса Акунина (объявлен иноагентом в РФ) к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Писателя признали виновным в оправдании терроризма и нарушении статьи об иноагентах. Его преследование началось после акции пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Они позвонили романисту под видом президента Украины Владимира Зеленского. В ходе разговора, как заявляла столичная прокуратура, автор оправдал теракт на Крымском мосту и удары беспилотников по российским городам.