Краснодарский край лидирует по нехватке врачей

Краснодарский край стал лидером среди регионов России по нехватке медицинских специалистов. На вакансию врача приходится одно резюме, при норме четыре резюме на место. В Республике Адыгее — 1,2 резюме, сообщает пресс-служба онлайн-рекрутинга hh.ru.

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

По данным аналитиков, ни один из регионов юга России в 2025 году не обеспечен достаточным количеством медицинских специалистов для покрытия потребностей рынка труда. Краснодарский край демонстрирует максимальный спрос на работников — открыто 6 тыс. вакансий для докторов.

Для врачей в крае предлагают зарплату в среднем 81,7 тыс. руб. В Адыгее — 80 тыс. руб. Однако в некоторых южных субъектах есть разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей. На Кубани медики рассчитывают на заработок в 100 тыс. руб. В Республике Адыгея ситуация обратная: при предложениях в 80 тыс. руб. врачи ожидают получать 70 тыс.

Алина Зорина

