Майкопский суд рассматривает дело о гибели туриста на реке Белой

Майкопский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели туриста во время сплава по реке Белой. Фигурантами процесса являются индивидуальный предприниматель — организатор тура — и инструктор по рафтингу, не имевший необходимой квалификации и допуска на проведение водных маршрутов, сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подсудимые, действуя по предварительному сговору, оказали услугу, не соответствующую требованиям безопасности. В ходе организованного ими сплава группа туристов оказалась в водовороте, что привело к опрокидыванию плавсредства. Один из участников оказался в зоне сильного течения и погиб, утонув до прибытия спасательных служб.

Обвинение предъявлено по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности).

Анна Гречко