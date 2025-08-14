ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу карты

Радиореклама карты Т-Банка могла ввести потребителей в заблуждение, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Реклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений, однако в ней отсутствовала существенная информация, считают в ФАС. В рекламном сообщении не говорилось о лимите перечислений в другие банки до 20 тыс. рублей и комиссии в размере 1,5% за совершение таких операций. Из-за этого клиенты не могли получить необходимые сведения для «осознанного выбора сведения о финансовой услуге», считает ведомство.

ФАС признала рекламу ненадлежащей, возбудила административное дело в отношении банка и оштрафовала кредитную организацию.

На этой неделе ФАС признала ненадлежащей рекламу автокредита Сбербанка, которая распространялась в «Яндекс.Директе». В начале августа служба возбудила в отношении МТС Банка дело по статье о нарушении законодательства о рекламе.