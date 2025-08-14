Бизнес-завтрак об интеграции ключевых отраслей прошел в гольф-клубе «Раевский»

8 августа в гольф-клубе «Раевский» состоялся бизнес-завтрак, объединивший лидеров и экспертов из ключевых секторов экономики: недвижимости, финансов, туризма, образования и медицины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мари Круспе Фото: Мари Круспе

Тема мероприятия — «Партнерство сильных отраслей: модель современного развития» — вызвала активный интерес участников.

В ходе открытой дискуссии были рассмотрены актуальные вызовы, перспективы синергии и возможности совместных проектов, направленных на укрепление позиций представленных отраслей и их выход на новый уровень развития.

Основные вопросы повестки:

Формирование новых экономических экосистем через интеграцию секторов.

Поиск моделей партнерства, обеспечивающих максимальную эффективность и устойчивость.

Роль кросс-отраслевого взаимодействия в ускорении инноваций и освоении новых рынков.

Атмосфера гольф-клуба «Раевский» задала встрече уверенный и деловой тон. Участники сошлись во мнении, что консолидация усилий ведущих отраслей открывает значительные перспективы для устойчивого экономического роста и инновационного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Роман Романовский- директор гольф-клуба «Раевский» Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Модератор мероприятия – Мурат Дударев, Сопредседатель Совета по развитию предпринимательства при Центральном исполнительном комитете политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Вице-председатель Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Фото: Мари Круспе Андрей Абрамов - отельер с международным 20-летним опытом работы, директор департамента развития гостиничной компании Alean Collection Фото: Мари Круспе Вдовина Анастасия – генеральный директор Fit Style «Анапская косметика» Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Замира Натхо - руководитель пиар -агентства по пиару, коммуникациям и личному бренду руководителя Фото: Мари Круспе Айнагуль Манатова. Руководитель и основатель клиники «Ген Молодости» Фото: Мари Круспе Иван Пташник - директор филиала «Цифра Брокер» в г. Краснодар Фото: Мари Круспе Замира Натхо и Алексеева Анастасия Заместитель директора инвестиционной компании "Цифра Брокер" Фото: Мари Круспе Арарат Согомонян - муниципальный депутат, заместитель председателя Комитета по строительству краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «РКТ» Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: «Ъ-Кубань» Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Замира Натхо - руководитель пиар -агентства по пиару, коммуникациям и личному бренду руководителя Фото: Мари Круспе Следующая фотография 1 / 21 Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Роман Романовский- директор гольф-клуба «Раевский» Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Модератор мероприятия – Мурат Дударев, Сопредседатель Совета по развитию предпринимательства при Центральном исполнительном комитете политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Вице-председатель Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Фото: Мари Круспе Андрей Абрамов - отельер с международным 20-летним опытом работы, директор департамента развития гостиничной компании Alean Collection Фото: Мари Круспе Вдовина Анастасия – генеральный директор Fit Style «Анапская косметика» Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Замира Натхо - руководитель пиар -агентства по пиару, коммуникациям и личному бренду руководителя Фото: Мари Круспе Айнагуль Манатова. Руководитель и основатель клиники «Ген Молодости» Фото: Мари Круспе Иван Пташник - директор филиала «Цифра Брокер» в г. Краснодар Фото: Мари Круспе Замира Натхо и Алексеева Анастасия Заместитель директора инвестиционной компании "Цифра Брокер" Фото: Мари Круспе Арарат Согомонян - муниципальный депутат, заместитель председателя Комитета по строительству краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «РКТ» Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: «Ъ-Кубань» Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Гости Бизнес-завтрака Фото: Мари Круспе Замира Натхо - руководитель пиар -агентства по пиару, коммуникациям и личному бренду руководителя Фото: Мари Круспе

Организатор:

ZAMIRA NATKHO PR & Communications

zamiranatkho.com

Партнеры:

Гольф-клуб «Раевский»

«Пушкинская Школа» (Краснодар)

Компания «Анапская косметика»

Инвестиционная компания «Цифра брокер»

Организатор и рекламодатель ИП Натхо З. А. ИНН 010602610553

ИП Натхо З. А.