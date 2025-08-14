Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бизнес-завтрак об интеграции ключевых отраслей прошел в гольф-клубе «Раевский»

8 августа в гольф-клубе «Раевский» состоялся бизнес-завтрак, объединивший лидеров и экспертов из ключевых секторов экономики: недвижимости, финансов, туризма, образования и медицины.

Фото: Мари Круспе

Фото: Мари Круспе

Тема мероприятия — «Партнерство сильных отраслей: модель современного развития» — вызвала активный интерес участников.

В ходе открытой дискуссии были рассмотрены актуальные вызовы, перспективы синергии и возможности совместных проектов, направленных на укрепление позиций представленных отраслей и их выход на новый уровень развития.

Основные вопросы повестки:

  • Формирование новых экономических экосистем через интеграцию секторов.
  • Поиск моделей партнерства, обеспечивающих максимальную эффективность и устойчивость.
  • Роль кросс-отраслевого взаимодействия в ускорении инноваций и освоении новых рынков.

Атмосфера гольф-клуба «Раевский» задала встрече уверенный и деловой тон. Участники сошлись во мнении, что консолидация усилий ведущих отраслей открывает значительные перспективы для устойчивого экономического роста и инновационного развития.

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Роман Романовский- директор гольф-клуба «Раевский»

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Модератор мероприятия – Мурат Дударев, Сопредседатель Совета по развитию предпринимательства при Центральном исполнительном комитете политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Вице-председатель Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Фото: Мари Круспе

Андрей Абрамов - отельер с международным 20-летним опытом работы, директор департамента развития гостиничной компании Alean Collection

Фото: Мари Круспе

Вдовина Анастасия – генеральный директор Fit Style «Анапская косметика»

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Замира Натхо - руководитель пиар -агентства по пиару, коммуникациям и личному бренду руководителя

Фото: Мари Круспе

Айнагуль Манатова. Руководитель и основатель клиники «Ген Молодости»

Фото: Мари Круспе

Иван Пташник - директор филиала «Цифра Брокер» в г. Краснодар

Фото: Мари Круспе

Замира Натхо и Алексеева Анастасия Заместитель директора инвестиционной компании &quot;Цифра Брокер&quot;

Фото: Мари Круспе

Арарат Согомонян - муниципальный депутат, заместитель председателя Комитета по строительству краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «РКТ»

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: «Ъ-Кубань»

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Гости Бизнес-завтрака

Фото: Мари Круспе

Замира Натхо - руководитель пиар -агентства по пиару, коммуникациям и личному бренду руководителя

Фото: Мари Круспе

Организатор:

ZAMIRA NATKHO PR & Communications

zamiranatkho.com

Партнеры:

  • Гольф-клуб «Раевский»
  • «Пушкинская Школа» (Краснодар)
  • Компания «Анапская косметика»
  • Инвестиционная компания «Цифра брокер»

Новости компаний Все