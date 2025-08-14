Бизнес-завтрак об интеграции ключевых отраслей прошел в гольф-клубе «Раевский»
8 августа в гольф-клубе «Раевский» состоялся бизнес-завтрак, объединивший лидеров и экспертов из ключевых секторов экономики: недвижимости, финансов, туризма, образования и медицины.
Тема мероприятия — «Партнерство сильных отраслей: модель современного развития» — вызвала активный интерес участников.
В ходе открытой дискуссии были рассмотрены актуальные вызовы, перспективы синергии и возможности совместных проектов, направленных на укрепление позиций представленных отраслей и их выход на новый уровень развития.
Основные вопросы повестки:
- Формирование новых экономических экосистем через интеграцию секторов.
- Поиск моделей партнерства, обеспечивающих максимальную эффективность и устойчивость.
- Роль кросс-отраслевого взаимодействия в ускорении инноваций и освоении новых рынков.
Атмосфера гольф-клуба «Раевский» задала встрече уверенный и деловой тон. Участники сошлись во мнении, что консолидация усилий ведущих отраслей открывает значительные перспективы для устойчивого экономического роста и инновационного развития.
Организатор:
ZAMIRA NATKHO PR & Communications
Партнеры:
- Гольф-клуб «Раевский»
- «Пушкинская Школа» (Краснодар)
- Компания «Анапская косметика»
- Инвестиционная компания «Цифра брокер»
