Теннисист Карен Хачанов из-за травмы не доиграл матч с Александром Зверевым

12-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов из-за травмы снялся с матча четвертого круга проходящего в Цинциннати турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «мастерс» против представителя Германии Александра Зверева. Призовой фонд соревнований превышает $9,1 млн.

В первом сете победу одержал Зверев — 7:5. Во второй партии немецкий теннисист выиграл три гейма подряд, после чего Хачанов отказался от продолжения матча. Неделей ранее россиянин со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) обыграл Зверева в полуфинале «мастерса» в Торонто.

В рейтинге ATP Александр Зверев занимает третье место. За выход в полуфинал турнира он поборется с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном (6) и чехом Иржи Легечкой (26).

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

