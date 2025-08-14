На российском рынке новостроек снизилась доля продаж в рассрочку от застройщиков

В России падает доля продаж жилья на первичном рынке с рассрочкой от застройщика. Самое заметное падение зафиксировано в массовом сегменте — с 30% в начале года до 7% в августе, заявила Forbes исполнительный директор компании «Этажи» Регина Дыдалина.

По словам управляющего директора «Метриум» Руслана Сырцова, в начале года доля продаж в рассрочку в объектах компании доходила до 50%, сейчас она упала до 20–30%. Он уточнил, что в основном меньше рассрочки стало в массовых проектах, а в бизнес- и премиум-классе рассрочка все еще может быть выше 30%.

Гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин сообщил, что в январе-феврале в домах со сроком сдачи в 2026–2027 годах доля рассрочек была на уровне 35–40%. Весной она снизилась до 30–35%, сейчас находится на уровне 25–30%. У ГК ФСК доля рассрочек в структуре продаж с 2024 года упала вдвое и составляет около 20–25%, рассказал директор по продажам компании Светлана Бирина.

В RS Group доля сделок с рассрочкой остается высокой — 70%, но из-за предстоящих ужесточений мер регулирования рынка компания прогнозирует ее снижение до 50%, отметила коммерческий директор Екатерина Беспалова.

В первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в России вырос на 4,3% год к году, до 7,34 трлн руб. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что сроки ввода 19% строительных проектов в России перенесены. По его словам, примерно у 20% застройщиков в РФ существует риск банкротства.

